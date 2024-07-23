Стюардесса порекомендовала никогда не надевать в самолет один предмет гардероба

Стюардесса TUI порекомендовала не надевать шорты в самолет из-за грязи

Стюардесса авиакомпании TUI порекомендовала пассажирам никогда не надевать в самолет один предмет гардероба. Своим мнением она поделилась с Nottingham Post.

По словам бортпроводницы, летать на самолете в шортах негигиенично, поскольку в салоне лайнера может быть много грязных мест. «Никогда не знаешь, насколько чисто кресло, на котором ты будешь сидеть. К тому же в самолете может быть холодно», — предостерегла она.

Ранее экс-стюардесса и писательница Мариса Макл назвала самые раздражающие категории пассажиров самолетов. На первое место в списке бывшая бортпроводница поставила путешественников, протягивающих использованные сопливые салфетки.