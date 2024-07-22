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17:29, 22 июля 2024Путешествия

Экс-стюардесса назвала самые раздражающие категории пассажиров

Экс-стюардесса Макл пожаловалась на протягивающих сопливые салфетки пассажиров

Фото: Unsplash

Экс-стюардесса и писательница Мариса Макл назвала самые раздражающие категории пассажиров самолетов. Своим мнением она поделилась в подкасте Lunchtime Live, цитаты из которого опубликованы на портале Newstalk.

На первое место в списке бывшая бортпроводница поставила путешественников, протягивающих использованные сопливые салфетки. «Я помню, как однажды возвращалась из Лос-Анджелеса, у меня был перерыв, и я сидела за закрытыми шторами. Один пассажир из США открыл их и сказал: "Эй, у меня есть кое-что для тебя!" А потом бросил салфетку в мою тарелку с едой, думая, что делает мне одолжение», — возмутилась Макл.

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На втором месте в антирейтинге оказались пассажиры, которые развлекают своих детей музыкальными игрушками посреди ночи. «Некоторые люди просто не думают об окружающих», — пожаловалась экс-стюардесса.

Макл также предупредила, что путешественники не должны стесняться просить гигиенические пакеты во время полета, если их укачивает. Она рассказала, как однажды к ней подошла женщина, не успевшая добежать до туалета, которую вырвало прямо ей на ноги. Из-за этого бортпроводнице пришлось снять колготки и провести остаток рейса босиком.

Кроме того, Макл пожаловалась на пассажиров, которые позволяют своим детям бегать по проходу самолета, и на пьяных мужчин, «которые приходят и просят поцелуя или спрашивают, в каком отеле вы остановились».

«Когда вы летите в самолете, вы должны помнить, что это общественная зона, и вести себя прилично», — заключила она.

Ранее другая стюардесса назвала три привычки пассажиров, которые раздражают членов экипажа самолета. По ее словам, путешественники часто нажимают кнопку вызова бортпроводника без особой причины.

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      Марина Черняк
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