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19:23, 14 июля 2023Путешествия

Стюардесса назвала три раздражающие привычки пассажиров самолета

The Mirror: стюардесса призвала пассажиров не нажимать кнопку вызова без необходимости

Фото: Hanson Lu / Unsplash

Стюардесса назвала три привычки пассажиров, которые раздражают членов экипажа самолета. Об этом она рассказала в беседе с The Mirror.

По словам Марики Микусовой (Marika Mikusova), путешественники часто нажимают кнопку вызова бортпроводника без особой причины. Она призвала не делать этого без необходимости, так как экипаж может в дальнейшем игнорировать таких пассажиров. «Никогда не знаете, понадобится ли вам медицинская помощь. А мы не придем на помощь, поскольку намеренно будем игнорировать вас», — объяснила девушка.

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Кроме того, стюардессу раздражают пассажиры, относящиеся к ней с пренебрежением. По ее словам, однажды турист даже назвал ее сукой.

«Что еще нас раздражает, так это когда пассажиры ссорятся между собой и не могут решить вопрос без нас. Вы же взрослые люди, просто поговорите со своим попутчиком о том, кто сядет у окна», — заключила Микусова.

Ранее стюардесса из Аргентины призвала пассажиров не менять подгузники детям на столике в салоне самолета. Она объяснила, что за этими столиками люди едят и пьют, а также кладут на них голову, чтобы поспать.

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    Зарина Дзагоева
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