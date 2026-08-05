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Забота о себе
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17:30, 5 августа 2026Забота о себе

Невролог назвала большинство россиян «голубями» по хронотипу

Невролог Прокофьева: Большинство россиян относятся к промежуточному хронотипу
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stokkete / Shutterstock / Fotodom

Большинство россиян относятся не к жаворонкам или совам, а к промежуточному хронотипу — так называемым голубям. Об этом рассказала врач-невролог Юлия Прокофьева в беседе с «Газетой.Ru».

Сильной стороной людей с таким хронотипом невролог назвала способность адаптироваться к разному режиму дня. Они обычно ложатся спать около полуночи, просыпаются в семь-восемь часов утра и наиболее продуктивны в дневное время — примерно с 10:00 до 18:00. «По данным различных исследований, жаворонки составляют около 15–20 процентов населения, совы — около 15–25 процентов, а голуби — около 50–60 процентов. То есть больше половины россиян относятся к промежуточному типу», — отметила Прокофьева.

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Невролог объяснила, что существование разных хронотипов связано с особенностями циркадных ритмов человека. По ее словам, именно благодаря преобладанию промежуточного типа большинство людей способны сравнительно легко приспосабливаться к изменениям графика, смене часовых поясов и различным условиям жизни.

Ранее диетологи Шери Гау и Шейла Паттерсон посоветовали не есть шоколад и отказаться от алкоголя, кофе и газировки после 17:00. По их мнению, эти продукты нарушают сон и не дают мозгу полноценно восстановиться, что со временем может привести к его раннему старению.

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