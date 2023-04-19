Один день из жизни самолета. Как все устроено?

Представьте себе ваш обычный день в аэропорту: зарегистрироваться и сдать багаж, пройти досмотр, дождаться вылета, наблюдая в окно терминала за взлетающими и приземляющимися самолетами, пройти на борт, устроиться поудобнее в кресле, и все — в полет. Все легко, понятно и знакомо. Теперь отмотаем немного назад. Из окна терминала видно: жизнь аэропорта не останавливается ни на минуту. В постоянном движении самолеты, буксировщики, автобусы, специальная техника, телетрапы — каждый точно знает свой маршрут и график. Четко и слаженно службы аэропорта и авиакомпаний встречают и готовят к вылету сотни рейсов в день. «Лента.ру» вместе с S7 Airlines разобралась, как выглядят рабочие будни самолета.

Плотный график

Начнем с того, что самолет редко отдыхает — он всегда в рабочем режиме. За один день он может совершить несколько коротких рейсов — например, в Петербург, Нижний Новгород и Казань или два продолжительных перелета, скажем, из Москвы в Благовещенск и обратно.

На разворот самолета — так называют обслуживание между рейсами — отводится в среднем от 45 минут до одного часа. За это время самолет по специальному чек-листу осматривают прилетевший и вылетающий экипажи и техники, наземные службы обеспечивают его топливом и питьевой водой, загружают бортовое питание и багаж, проводят проверку и уборку салона. Зимой к списку задач часто добавляется противообледенительная подготовка. В общей сложности около 40 человек проверяют состояние самолета и готовят его к новому полету, параллельно друг с другом выполняя множество действий.

Пилоты приезжают в аэропорт заблаговременно и в первую очередь проходят медосмотр. Врач проверяет состояние здоровья летчика и допускает его к полету, убедившись в хорошем самочувствии. В противном случае — может отстранить от полета даже из-за банального насморка.

Далее — предполетный брифинг. Командир вместе со вторым пилотом внимательно изучают погоду, маршрут, запасные аэродромы, а также рассчитывают необходимое количество топлива для заправки судна.

Кстати, экипаж для каждого рейса назначается не случайным образом. Например, для полетов в сложных погодных условиях или в аэропорты, расположенные в горах, требуются специальные допуски

Под пристальным вниманием

Самолет приземляется, и пассажиры покидают борт. Экипаж осматривает самолет снаружи и внутри и фиксирует любые замечания по рейсу и воздушному судну в бортовом журнале (логбук). Таким образом пилоты передают самолет своим коллегам, которые будут выполнять следующий рейс и проводить собственную проверку.

В кабине пилоты включают и инспектируют все системы: навигацию, пожаротушение, гидравлику, топливо, электрику. В это время бортпроводники проверяют аптечки и аварийно-спасательное оборудование — от ремней безопасности до аварийных выходов. Кроме того, самолет обязательно осматривает техник.

Если есть замечание или срабатывает сигнализация одной из систем, приглашается профильный специалист. Неисправность устранена — отлично. Если же требуется более длительный ремонт, самолет остается на земле, а для пассажиров готовится резервный лайнер.

Ремонтом и техническим обслуживанием самолетов S7 Airlines занимается S7 Technics, крупнейший холдинг технического обслуживания воздушных судов в России и СНГ. Работы проводятся на собственных базах S7 Technics в Москве, Новосибирске и Минеральных Водах. Если устранить неисправность необходимо в другом городе, а силами технических служб аэропорта это сделать невозможно, для ремонта вызывается инженер авиакомпании.

Кроме того, каждый самолет регулярно проходит ряд проверок — так называемых чеков: Daily check, A-, B-, C-, D-check. Отличаются они периодичностью и комплексом процедур. Например, если А-check включает 100 проверок всевозможных систем, то С-check — это уже 1 000 манипуляций.

Фото: пресс-служба S7 Airlines

Топливное меню и связь с диспетчером

Обычно самолет заправляют топливом до того, как путешественники начинают подниматься на борт, но изредка заправка происходит во время посадки пассажиров. В этом случае в целях безопасности обязательно подгоняется пожарная машина.

Необходимое количество топлива индивидуально для каждого рейса. Летчики вычисляют его в специальной системе — «Аэролоции».

Топливные баки заполняются из расчета расстояния до пункта назначения и ближайшего запасного аэродрома. Кроме того, учитывается тип воздушного судна, маршрут полета, погодные условия, общий вес багажа, почты, пассажиров и даже время года. Летом средний вес одного пассажира считается как 75 кг, зимой — 80 кг.

Начинается посадка, пассажиры поднимаются на борт и рассаживаются по своим местам. Бортпроводники демонстрируют расположение аварийных выходов, объясняют, как пользоваться кислородной маской и спасательным жилетом. Командир воздушного судна приветствует пассажиров, и загорается табло «Пристегните ремни». Пассажиры пристегнуты, спинки кресел в вертикальном положении, пилоты прошлись по чек-листу «Перед вылетом» и приступили к рулению на взлетно-посадочную полосу (ВПП). Во время рулежки экипаж запрашивает у диспетчера разрешение на взлет.

Диспетчеры остаются на связи с экипажем на протяжении всего полета без исключения. Они передают самолет «из рук в руки» по мере его движения по маршруту на навигационной карте

Рейсы выполняются на разной высоте — это зависит от модели самолета, пересечения маршрутов с другими лайнерами и погодных условий — температуры, атмосферного давления, влажности. В наши дни в небе одновременно находится около 11-12 тысяч самолетов, их положение в пространстве относительно друг друга дополнительно контролирует специальная система — TCAS.

Она сканирует воздушное пространство вокруг самолета и заранее сигнализирует, если обнаруживает «конфликт интересов» с другими воздушными судами в небе. В том числе на основе ее данных пилоты, по согласованию с диспетчером, могут сменить курс, эшелон (высоту полета) или схему захода на аэродром.

Диспетчер также может указать экипажу, что нужно поменять полосу посадки, например, если она заметена снегом, повреждена или чем-то занята. Если в аэропорту прилета плохая погода, он перенаправит борт на запасной аэродром.

Фото: пресс-служба S7 Airlines

Смена экипажа… и снова в рейс!

Легкий толчок — шасси коснулось взлетно-посадочной полосы, торможение, и экипаж выруливает к терминалу. Самолет занимает место на стоянке, и в салоне мы слышим голос командира корабля: «Parking position» — самолет припаркован. Это знак бортпроводникам готовиться к высадке пассажиров. В это же время службы аэропорта начинают выгрузку багажа.

И для пилотов, и для бортпроводников установлено строгое ограничение максимально допустимой продолжительности работы. Оно варьируется в зависимости от времени суток, числа запланированных посадок и других факторов, но никогда не превышает 12 рабочих часов подряд

Поэтому, например, после рейса Москва — Благовещенск, который занимает 7 часов 57 минут, в аэропорте прилета экипаж сменится на новый. На отдых между рейсами отводится не менее 12 часов. В S7 Airlines для этого предоставляют даже больше времени, чтобы экипажи могли полноценно восстановиться.

Буквально через один час следующие пассажиры поднимутся на борт, отправляясь в командировку или на отдых, навестить близких или открыть для себя новые места. Все это возможно благодаря самолетам и профессионалам, слаженно и ответственно выполняющим свою работу на земле и в небе. Работая как безупречный механизм, они обеспечивают комфортные и безопасные перелеты, чтобы пассажирам осталось только одно — получить удовольствие от путешествия.

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АО Авиакомпания «Сибирь»



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