Мощный тайфун обрушится на одну страну

Мощный тайфун «Долфин» обрушится на восток Китая 9-10 августа

Мощный тайфун «Долфин» обрушится на восток Китая в ночь с 9 на 10 августа. Об этом предупредили специалисты Центральной метеорологической станции Китайской Народной Республики (КНР).

К концу недели стихия достигнет побережья провинции Чжэцзян или Фуцзянь и принесет в регион сильные дожди.

По данным синоптиков, сейчас тайфун находится к востоку от островов Рюкю. Его скорость достигает 20-25 километров в час, а внутри вихря порывы ветра усиливаются до 50 метров в секунду.

Ранее метеорологи предсказали, что с вероятностью 65 процентов в 2026 году на Землю обрушится супер-Эль-Ниньо. Среди последствий этого явления — тайфуны в период с июля по сентябрь в Тихом океане, а также более мощные ливни над Индокитаем.

Своего пика природный феномен достигнет в декабре 2026 года. Температура воды в тропической части Тихого океана уже оказалась выше прогнозов. По мере развития Эль-Ниньо она продолжит расти, предупредил климатолог.