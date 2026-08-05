Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:22, 5 августа 2026Экономика

Мощный тайфун обрушится на одну страну

Мощный тайфун «Долфин» обрушится на восток Китая 9-10 августа
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Мощный тайфун «Долфин» обрушится на восток Китая в ночь с 9 на 10 августа. Об этом предупредили специалисты Центральной метеорологической станции Китайской Народной Республики (КНР).

К концу недели стихия достигнет побережья провинции Чжэцзян или Фуцзянь и принесет в регион сильные дожди.

По данным синоптиков, сейчас тайфун находится к востоку от островов Рюкю. Его скорость достигает 20-25 километров в час, а внутри вихря порывы ветра усиливаются до 50 метров в секунду.

Ранее метеорологи предсказали, что с вероятностью 65 процентов в 2026 году на Землю обрушится супер-Эль-Ниньо. Среди последствий этого явления — тайфуны в период с июля по сентябрь в Тихом океане, а также более мощные ливни над Индокитаем.

Своего пика природный феномен достигнет в декабре 2026 года. Температура воды в тропической части Тихого океана уже оказалась выше прогнозов. По мере развития Эль-Ниньо она продолжит расти, предупредил климатолог.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Зеленский обратился к Западу после ночного удара ВС России по Киеву
    Банк России спрогнозировал темпы роста экономики
    Волочкова пожалела о прерванной династии из-за «глупости» дочери
    Российский бренд Esteo объявил цену и старт продаж большого гибридного кроссовера
    Военный раскрыл настрой российских солдат в зоне спецоперации
    Оценены шансы США и Ирана заключить предварительное соглашение
    Невролог назвала большинство россиян «голубями» по хронотипу
    В России заявили о разрушительной силе удара по Киеву
    Артемий Лебедев описал 90 процентов всех СМИ словами «деградация и мразота»
    Гуф высмеял обвинения в абьюзе и нарциссизме
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok