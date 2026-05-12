Экономика
00:04, 12 мая 2026

Индия отказалась от российского газа

Марина Совина
Фото: Lisa Leutner / Reuters

Индия отказалась от предложения России приобрести сжиженный природный газ (СПГ), подпадающий под санкции Соединенных Штатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Выгрузка СПГ с находящегося под санкциями США российского завода "Портовая" "Газпрома" у Балтийского моря оказалась невозможной из-за позиции Индии», — говорится в материале.

По словам автора статьи, Индия готова покупать только российский газ, не попавший под ограничения, но он в основном идет в Европу.

В середине апреля появился прогноз, согласно которому расходы Индии на импорт нефти могут вырасти на 70 миллиардов долларов. Причиной этого станет стремительный рост цен на сырье, спровоцированный масштабными перебоями с поставками с Ближнего Востока из-за войны в Иране.

