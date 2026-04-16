10:53, 16 апреля 2026Экономика

Стране БРИКС спрогнозировали колоссальный рост затрат на импорт нефти

Prabhudas Lilladher: Расходы Индии на импорт нефти могут вырасти на $70 млрд
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Расходы Индии на импорт нефти могут вырасти на 70 миллиардов долларов на фоне стремительного роста цен на сырье, вызванного масштабными перебоями с поставками с Ближнего Востока из-за войны в Иране. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на прогноз аналитиков брокерской компании Prabhudas Lilladher.

Страна БРИКС, ожидают эксперты, столкнется с колоссальным ростом затрат на импорт сырья в случае затягивания войны в Иране. Военная операция США и Израиля на Ближнем Востоке уже привела к рекордному за всю историю месячному увеличению цен на нефть.

Если конфликт не завершится в среднесрочной перспективе, разгон биржевых цен на сырье с большой долей вероятности продолжится. Индия является одним из крупнейших в мире покупателей нефти. Ежедневный объем импорта оценивается в 4,3 миллиона баррелей, а его ежегодная стоимость — в 180 миллиардов долларов. Война на Ближнем Востоке может резко увеличить последний показатель, констатировали аналитики.

Материалы по теме:
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) оказались главными пострадавшими из-за нарушения судоходства в Ормузском проливе. Суммарный ущерб этих государств от войны в Иране, прогнозировали в ООН, может составить 97-300 миллиардов долларов. Это эквивалентно 3,6 процента совокупного валового продукта региона.

Значительную часть урона, скорее всего, понесет Индия, которая уже столкнулась с серьезным топливным кризисом из-за эскалации на Ближнем Востоке. По оценке экспертов, сформированных резервов стране хватит примерно до конца апреля.

    Последние новости

    «Одессу не прикрыли». Россия нанесла масштабный двухволновой удар по Украине, он длился больше суток. Зеленский сделал заявление

    В России отреагировали на учения США по противодействию ядерному оружию в космосе

    Зеленский рассказал об отсрочке вступления Украины в ЕС на 100 лет

    Желающим достичь долголетия людям дали пять советов

    Неизвестные расправились с арбитром во время футбольного матча

    Москвичей предупредили о снеге и гололеде

    Россияне потеряли интерес к машинам одной страны СНГ

    Аналитик высказался о последствиях потери чешского рынка нефти для России

    Журова назвала различия русского менталитета от европейского

    Польша обещала не пускать Украину в ЕС в ускоренном порядке

    Все новости
