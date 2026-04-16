Стране БРИКС спрогнозировали колоссальный рост затрат на импорт нефти

Prabhudas Lilladher: Расходы Индии на импорт нефти могут вырасти на $70 млрд

Расходы Индии на импорт нефти могут вырасти на 70 миллиардов долларов на фоне стремительного роста цен на сырье, вызванного масштабными перебоями с поставками с Ближнего Востока из-за войны в Иране. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на прогноз аналитиков брокерской компании Prabhudas Lilladher.

Страна БРИКС, ожидают эксперты, столкнется с колоссальным ростом затрат на импорт сырья в случае затягивания войны в Иране. Военная операция США и Израиля на Ближнем Востоке уже привела к рекордному за всю историю месячному увеличению цен на нефть.

Если конфликт не завершится в среднесрочной перспективе, разгон биржевых цен на сырье с большой долей вероятности продолжится. Индия является одним из крупнейших в мире покупателей нефти. Ежедневный объем импорта оценивается в 4,3 миллиона баррелей, а его ежегодная стоимость — в 180 миллиардов долларов. Война на Ближнем Востоке может резко увеличить последний показатель, констатировали аналитики.

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) оказались главными пострадавшими из-за нарушения судоходства в Ормузском проливе. Суммарный ущерб этих государств от войны в Иране, прогнозировали в ООН, может составить 97-300 миллиардов долларов. Это эквивалентно 3,6 процента совокупного валового продукта региона.

Значительную часть урона, скорее всего, понесет Индия, которая уже столкнулась с серьезным топливным кризисом из-за эскалации на Ближнем Востоке. По оценке экспертов, сформированных резервов стране хватит примерно до конца апреля.

