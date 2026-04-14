14:47, 14 апреля 2026

Самому густонаселенному региону мира предрекли огромный ущерб от войны в Иране

ООН: Азиатско-Тихоокеанский регион потеряет до $300 млрд из-за войны в Иране
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Ущерб Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) от затяжной войны на Ближнем Востоке может оказаться колоссальным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет Программы развития ООН.

Самый густонаселенный регион мира может стать главным пострадавшим от войны в Иране. При худшем раскладе суммарные потери АТР могут составить до 300 миллиардов долларов, предупреждают эксперты. При самом оптимистичном сценарии урон окажется на уровне около 97 миллиардов.

Сильнее всего негативные последствия кризиса проявятся в странах, которые остро зависят от импорта энергоресурсов через Ормузский пролив. Под ударом в этом случае окажутся южноазиатские государства. Их суммарный ущерб может составить свыше 183 миллиардов долларов, что эквивалентно 3,6 процента совокупного валового продукта региона.

Для стран Восточной Азии урон рискует составить более 108 миллиардов долларов, что может привести к снижению регионального ВВП на 0,4 процента. В целом под ударом рискует оказаться ряд стран, включая Бангладеш, Вьетнам, Индию, Индонезию, Иран, Камбоджу, Китай, Лаос, Малайзию, Непал, Пакистан, Таиланд, Филиппины и Шри-Ланку. Около 8,8 миллиона человек в этих странах окажутся на грани обнищания в случае затягивая войны на Ближнем Востоке, пришли к выводу аналитики ООН.

Ранее в Организации объединенных наций спрогнозировали колоссальный ущерб еще одному региону мира. Суммарный урон ближневосточных государств от войны в Иране, по оценке экспертов, может составить 120-194 миллиарда долларов. С наибольшим ущербом столкнутся Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Саудовская Аравия, констатировали аналитики.

