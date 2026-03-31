14:53, 31 марта 2026

Арабским странам спрогнозировали колоссальный ущерб от войны в Иране

ООН: Ущерб стран Ближнего Востока от войны в Иране может составить $120-194 млрд
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Raghed Waked / Reuters

Суммарный ущерб ближневосточных государств от войны в Иране может оказаться колоссальным и при худшем раскладе может составить почти 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков Организации объединенных наций (ООН).

Многое в вопросе итогового ущерба для региональных стран будет зависеть от сроков окончания совместной военной операции США и Израиля. В зависимости от этого конечный урон для арабских государств эксперты оценили в 120-194 миллиарда долларов.

Однако в любом случае суммарный ущерб региона от конфликта окажется внушительным, пришли к выводу эксперты. Даже при скором завершении боевых действий социально-экономические последствия для арабских стран будут «серьезными и масштабными», предупредили аналитики.

Одним из рисков может стать рост уровня безработицы в странах Персидского залива. В случае затягивания войны в Иране порядка 4 миллионов человек из ближневосточных государств окажутся на грани выживания. Еще 3,6 миллиона людей при таком раскладе лишатся своих рабочих мест. С наибольшим уроном, прогнозируют в ООН, столкнутся Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Оман и Саудовская Аравия. ВВП каждой из этих стран, ожидают эксперты, сократится более чем на 5,2 процента.

Ранее в ООН спрогнозировали глобальный продовольственный шок из-за войны в Иране. Масштабные перебои с поставками сжиженного природного газа из Катара, пояснили эксперты, повлекут за собой удорожание удобрений и, как следствие, ряда продуктов питания, отметил главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро. Речь идет в том числе о зерновых культурах, кормах для животных, а также мясной и молочной продукции, заключил он.

    «Жители жалуются на химический запах». На крупнейшем нефтехимическом предприятии России прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие

    42-летняя звезда «Улицы Коронации» раскрыла секреты моложавой внешности

    Футболист Смолов помирился с пострадавшим в деле о драке

    Пентагон не исключил размещение в Иране сухопутных войск

    В Госдуме призвали разобраться с незаконными штрафами для одной категории водителей

    Из живота четырехлетнего мальчика достали 19 магнитов в Москве

    Россиян предупредили о риске случайно обзавестись биологическим оружием

    Выросло число жертв и пострадавших при взрыве на химзводе в Нижнекамске

    Лариса Долина победила в суде

    Ушедший из России автогигант столкнулся с резким падением производства

    Все новости
