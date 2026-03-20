12:47, 20 марта 2026Экономика

Миру спрогнозировали продовольственный шок из-за войны в Иране

Reuters: Рост цен на удобрения ускорит инфляцию в развивающихся странах
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Florence Lo / Reuters

Рост цен на удобрения, вызванный серьезными перебоями с поставками сжиженного природного газа (СПГ) с Ближнего Востока, может привести к продовольственному шоку в странах с развивающейся экономикой. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз участников рынка.

Блокировка Ираном Ормузского пролива, через который проходила почти треть глобальных поставок удобрений, уже привела к стремительному росту цен на основные виды, включая аммиак и карбамид. Именно страны Персидского залива обеспечивали значительную часть экспорта этих удобрений на глобальный рынок, отмечают эксперты.

На фоне регулярных ракетных атак и нападений беспилотников на объекты энергетической инфраструктуры власти Катара временно приостановили производство СПГ в стране. Этот вид топлива является ключевым сырьем для производства карбамида. Удобрения, в свою очередь, активно используются при выращивании различных видов растений.

Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026

Таким образом, нарушение поставок СПГ может запустить цепную реакцию и привести к удорожанию ряда продуктов питания. Речь идет в том числе о зерновых культурах, кормах для животных, а также мясной и молочной продукции, констатировал главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро. «Сбои в поставках удобрений повлияют на посевную... В мире будет меньше товаров», — заключил он. Под ударом в итоге окажутся страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), они в наибольшей степени зависят от поставок СПГ и удобрений с Ближнего Востока. В дальнейшем с рисками могут столкнуться и другие регионы мира.

Ранее ведущий внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес также назвал дефицит СПГ из-за войны в Иране главной угрозой для мировой экономики. Нехватка этого вида топлива, отметил аналитик, ударит в гораздо большей степени по глобальному ВВП, чем перебои с поставками нефти.

