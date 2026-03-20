Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:02, 20 марта 2026Экономика

Названа главная угроза для мировой экономики из-за войны в Иране

WP: Дефицит СПГ — главная угроза для глобальной экономики из-за войны в Иране
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Vahid Salemi / AP

Дефицит сжиженного природного газа (СПГ) в гораздо большей степени ударит по мировому энергетическому рынку и глобальной экономике в целом, чем нехватка нефти. Такое мнение в авторской колонке высказал ведущий внешнеполитический обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнейшес.

Приостановка производства СПГ в Катаре из-за ракетных ударов Ирана представляет для глобального ВВП более серьезную угрозу, чем масштабные перебои с поставками ближневосточной нефти, отмечает аналитик. На долю Катара до недавнего времени приходилось порядка пятой части мировых поставок сжиженного газа.

Если страны Персидского залива еще в состоянии компенсировать негативный эффект от блокировки Ираном Ормузского пролива и могут перенаправить в ежедневном режиме как минимум семь миллионов баррелей по трубопроводам, то у Катара обходного пути нет, констатировал Игнейшес.

С начала марта спотовые цены на этот вид топлива увеличились почти вдвое, напоминает эксперт. На возвращение к прежним объемам производства СПГ Катару потребуется не меньше месяца. Если же ремонтные работы на заводе в городе Рас-Лаффан затянутся на более длительный период времени, стоимость этого вида топлива начнет расти еще стремительнее. Это, в свою очередь, подтолкнет цены на удобрения вверх, что чревато подорожанием ряда продуктов питания.

Нехватка СПГ может стать угрозой еще для одной ключевой отрасли глобальной экономики, предупреждали ранее аналитики международного рейтингового агентства Fitch. С ударом могут столкнуться производители полупроводников. Объявленный на катарском предприятии форс-мажор может привести к нехватке гелия, который является побочным продуктом добычи газа, пояснили эксперты. Этот редкий газ используется не только в сфере производства полупроводников, но также при выпуске медицинского оборудования и в ракетостроении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok