14:41, 17 марта 2026Экономика

Войну в Иране назвали угрозой еще для одной ключевой отрасли

Fitch: Перебои с производством газа в Катаре ударят по рынку полупроводников
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Серьезные перебои с производством сжиженного природного газа (СПГ) на заводе гиганта Qatar Energy в городе Рас-Лаффан могут ударить по мировому рынку полупроводников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прогноз Международного рейтингового агентства Fitch.

Этот редкий газ активно используется в ряде ключевых отраслей — от производства медицинского оборудования до ракетостроения и выпуска полупроводников. Объявленный на катарском предприятии форс-мажор может привести к нехватке гелия, который является побочным продуктом добычи газа.

Гелий производится в процессе добычи и сжижения природного газа. Любая, даже незначительная по времени, приостановка добычи газа может вызвать панику среди участников биржевого рынка и привести к ажиотажному спросу на фоне ограниченного предложения. Это усугубит дефицит гелия, предупредили эксперты.

Главными пострадавшими в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке окажутся лидеры в сфере производства полупроводников — Южная Корея и Тайвань. Эти азиатские страны получают значительную часть гелия из Катара, власти которого на неопределенное время поставили на паузу добычу газа, объявив форс-мажор.

На этом фоне спотовые цены на гелий ближе к середине марта подскочили вдвое. Ключевой причиной стремительного роста биржевых цен эксперты назвали блокировку Ираном Ормузского пролива, который обеспечивал порядка 40 процентов глобальных поставок этого редкого газа. В Fitch подчеркивают, что найти достойную альтернативу Катару импортерам из Южной Кореи и Тайваня будет крайне сложно, так как производство гелия сосредоточено лишь в нескольких странах мира. Из оставшихся вариантов остаются только США и Россия, однако поставки из этих государств обойдутся дороже с учетом кризисной ситуации.

