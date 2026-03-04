Реклама

Катар объявил чрезвычайное положение

IRIB: Правительство Катара объявило о введении чрезвычайного положения
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Mohammed Salem / Reuters

Правительство Катара объявило о введении чрезвычайного положения в стране. Об этом сообщает иранское агентство IRIB News в Telegram-канале.

«Мы объявляем чрезвычайное положение и прекращаем добычу газа», — сказано в публикации.

Ранее официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что попытки Ирана надавить на страны Персидского залива в надежде на то, что те подтолкнут США к прекращению боевых действий и возврату к переговорам с Тегераном, потерпят неудачу.

До этого катарское министерство обороны сообщило об уничтожении двух истребителей Су-24 Военно-воздушных сил Ирана, а также об успешном перехвате семи баллистических ракет и пяти беспилотников.

