Катар сбил два самолета Су-24 ВВС Ирана

Минобороны: Катар сбил два истребителя Су-24 ВВС Ирана

Катар сбил два истребителя Су-24 Военно-воздушных сил (ВВС) Ирана. Об этом сообщает катарское министерство обороны на странице в соцсети X.

«Военно-воздушные силы Катара успешно сбили два самолета Су-24, летевших со стороны Исламской Республики Иран. Они также успешно перехватили семь баллистических ракеты с помощью средств противовоздушной обороны и пять беспилотных летательных аппаратов, которые сегодня нанесли удары по нескольким районам государства», — говорится в сообщении минобороны Катара.

Своих целей, уточняют представители вооруженных сил, ракеты и дроны не достигли. Военное ведомство королевства также призвало граждан сохранять спокойствие и не распространять слухи о происходящей ситуации.

Ранее Минобороны Катара заявило об иранском ракетном ударе по резервуару для хранения воды. Оно принадлежит энергостанции Mesaieed. Удар также был нанесен по производственному объекту, входящему в структуру QatarEnergy.