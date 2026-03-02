Иран ударил по НПЗ еще в одной ближневосточной стране

Иранские ракеты поразили энергетические объекты Катара

Как следует из сообщения Министерство обороны Катара, Иран атаковал энергетические объекты в еще одной ближневосточной стране. По данным Bloomberg, ракетный удар, в частности, был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Рас-Лаффане.

В сообщении ведомства, на которое ссылаются СМИ, речь идет о поражении резервуара для хранения воды, принадлежащего энергостанции Mesaieed, а также энергетического объекта, входящего в структуру компании QatarEnergy.

Также уточняется, что ущерб и потери от ракетной атаки будут оценены соответствующими органами, после чего прозвучат официальные заявления. Тем временем, представитель МИД Катара уже подчеркнул, что страна «оставляет за собой право на ответные меры» против Ирана.

Ранее в понедельник, 2 марта, стало известно, что НПЗ Saudi Aramco в Рас-Таннуре (Саудовская Аравия) — один из крупнейших нефтяных объектов в мире — получил повреждения в результате удара иранского беспилотника.