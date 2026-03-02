Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:55, 2 марта 2026Экономика

Саудовская Аравия отреагировала на удар Ирана по одному из крупнейших нефтяных объектов

В Саудовской Аравии заявили о незначительных повреждениях после атаки БПЛА Ирана
Дмитрий Воронин

Фото: Social Media / via Reuters

НПЗ Saudi Aramco в Рас-Таннуре (Саудовская Аравия) — один из крупнейших нефтяных объектов в мире — получил в результате удара иранского беспилотника (БПЛА) незначительные повреждения. Соответствующий комментарий Минэнерго СА приводит ТАСС.

В ведомстве, отреагировавшем на ситуацию, в частности, отметили, что падение обломков БПЛА не повлияло на поставки нефти.

Ранее источники Bloomberg сообщили об остановке работы НПЗ в Рас-Тануре мощностью 550 тысяч баррелей на время оценки ущерба от произошедшего «ограниченного» пожара.

«Иран ударил по НПЗ Саудовской Аравии. В ответ, я думаю, что антииранская коалиция может переключиться на удары по нефтяной инфраструктуре самого Ирана. Это приведет к тому, что кризис будет более затяжным», — прокомментировал ситуацию «Ленте.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Миротворец в очередной раз показал лицо». Что говорят в России о решении Трампа бомбить Иран и убить аятоллу вопреки переговорам

    Раздел имущества между российской парой закончился дракой на ножах

    Саудовская Аравия отреагировала на удар Ирана по одному из крупнейших нефтяных объектов

    Владелец шоколадной фабрики вытащил из-под льда щуку рекордного веса

    Тело Джабраилова доставят в Чечню

    В России несовершеннолетний иностранный гражданин пытался устроить теракт

    Звезда «Уэнсдэй» поддержала бельевой тренд на премии SAG

    Рубио опроверг удары США по Хаменеи и руководству Ирана

    Израиль отчитался об ударах Ирана после сообщения об атаке на офис Нетаньяху

    В России рассказали о способном устроить взрыв мощностью до 10 килотонн оружии Киева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok