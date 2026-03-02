Саудовская Аравия отреагировала на удар Ирана по одному из крупнейших нефтяных объектов

НПЗ Saudi Aramco в Рас-Таннуре (Саудовская Аравия) — один из крупнейших нефтяных объектов в мире — получил в результате удара иранского беспилотника (БПЛА) незначительные повреждения. Соответствующий комментарий Минэнерго СА приводит ТАСС.

В ведомстве, отреагировавшем на ситуацию, в частности, отметили, что падение обломков БПЛА не повлияло на поставки нефти.

Ранее источники Bloomberg сообщили об остановке работы НПЗ в Рас-Тануре мощностью 550 тысяч баррелей на время оценки ущерба от произошедшего «ограниченного» пожара.

«Иран ударил по НПЗ Саудовской Аравии. В ответ, я думаю, что антииранская коалиция может переключиться на удары по нефтяной инфраструктуре самого Ирана. Это приведет к тому, что кризис будет более затяжным», — прокомментировал ситуацию «Ленте.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

