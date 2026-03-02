Реклама

13:33, 2 марта 2026ЭкономикаЭксклюзив

Раскрыты последствия атаки Ирана на один из крупнейших НПЗ в мире

Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Атака Ирана на завод нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в мире, продлит уже начавшийся из-за перекрытия Ормузского пролива энергокризис, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Об этом специалист сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Нормальной работы в Ормузском проливе еще нет. Там непонятная ситуация: то Иран разрешает идти, то запрещает, то появляются кадры горящих танкеров. Конечно, это пугает. Поэтому нормального движения в Ормузском проливе все еще нет. Это уже толкает цены на нефть все выше и выше», — отметил Юшков.

Аналитик объяснил, что чем дольше сохранится перекрытие пролива, тем больше будут цены на нефть.

«Теперь мы видим новое измерение этого кризиса — Иран ударил по НПЗ Саудовской Аравии. В ответ, я думаю, что антииранская коалиция может переключиться на удары по нефтяной инфраструктуре самого Ирана. Это приведет к тому, что кризис будет более затяжным. Потому что восстановить объекты дольше, чем движение в Ормузском проливе», — рассказал он.

Также собеседник «Ленты.ру» объяснил, что ситуация приведет к уменьшению предложений на рынке, от чего выиграет Россия.

«Нам сверхвысокие цены не нужны, они убивают спрос. А цены до 100 долларов за баррель — чем дольше они продержатся, тем нам выгоднее. Плюс к тому, если Иран не сможет дальше экспортировать нефть, то Китай будет вместо иранской брать российскую. Поэтому конкуренция за нашу нефть увеличится, и нам удастся снизить дисконт», — заключил Юшков.

Ранее Иран атаковал завод нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в мире. Отмечается, что в качестве меры предосторожности работа завода была временно приостановлена.

