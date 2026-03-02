Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:42, 2 марта 2026Мир

Иран атаковал один из крупнейших НПЗ в мире

Иран атаковал НПЗ Saudi Aramco в Рас-Таннуре
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Иран атаковал завод нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в мире. Соответствующие кадры опубликованы арабоязычным Telegram-каналом NAYA.

«Saudi Aramco горит после бомбардировки со стороны Ирана», — сказано в сообщении. В качестве меры предосторожности работа завода была временно приостановлена.

При этом сообщается, что в ходе атаки использовались беспилотные летательные аппараты Shahed-136.

Ранее Иран начал новую серию атак на базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. По данным агентства Fars, атаке подверглись базы США в Дохе, Кувейте, Дубае, Бахрейне и Абу-Даби.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Подорвали один из ключевых аргументов в пользу войны». В США раскрыли неожиданную информацию об атаке на Иран

    Российскую студентку залили перцовкой в общежитии за просьбу не шуметь

    Россия заняла Круглое

    Детали иранских ударов по объектам США на Ближнем Востоке раскрыли

    Иран заявил об атаках на Тель-Авив

    Бывший тренер «Динамо» раскрыл размер своей пенсии

    Иран атаковал один из крупнейших НПЗ в мире

    В российском регионе тысячи людей остались без воды на неделю

    Заболевшая раком четвертой стадии юмористка раскрыла свое состояние

    Стало известно время вылета первого рейса из ОАЭ в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok