Иран атаковал один из крупнейших НПЗ в мире

Иран атаковал НПЗ Saudi Aramco в Рас-Таннуре

Иран атаковал завод нефтяной компании Saudi Aramco в Рас-Таннуре, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в мире. Соответствующие кадры опубликованы арабоязычным Telegram-каналом NAYA.

«Saudi Aramco горит после бомбардировки со стороны Ирана», — сказано в сообщении. В качестве меры предосторожности работа завода была временно приостановлена.

При этом сообщается, что в ходе атаки использовались беспилотные летательные аппараты Shahed-136.

Ранее Иран начал новую серию атак на базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. По данным агентства Fars, атаке подверглись базы США в Дохе, Кувейте, Дубае, Бахрейне и Абу-Даби.