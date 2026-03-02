Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:14, 2 марта 2026Мир

Иран начал новую волну атак на базы США

Fars: Иран начал новую серию атак на американские базы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Wana News Agency / Reuters

Иран начал новую серию атак на базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Об этом сообщило агентство Fars в своем Telegram-канале.

«Вооруженные силы Исламской Республики Иран несколько минут назад начали новую волну ракетных и беспилотных атак на американские базы в Западной Азии», — сказано в сообщении.

По данным агентства, атаке подверглись базы США в Дохе, Кувейте, Дубае, Бахрейне и Абу-Даби.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани заявил, что Исламская Республика не будет вести переговоры с Соединенными Штатами. Так секретарь ВСНБ ответил на статью газеты The Wall Street Journal о том, что он якобы предложил США возобновить переговоры по ядерной программе Ирана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе раскритиковали операцию США и Израиля в Иране. Кто рискнул выступить против Трампа и «Евротройки»?

    Пентагон раскрыл неожиданную информацию об атаке на Иран

    Раскрыто состояние единственного выжившего в Пермском крае туриста

    Иран начал новую волну атак на базы США

    США и Израиль атаковали Иран в момент утренней молитвы

    Бывший сотрудник СБУ назвал дело Эпштейна операцией разведки Израиля

    Телеведущая пошло пошутила в прямом эфире и лишила коллегу дара речи

    Промышленное производство в России упало

    Мировые цены на нефть взлетели

    Капризов повторил клубный рекорд «Миннесоты» по числу голов в НХЛ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok