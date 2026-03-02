Реклама

08:26, 2 марта 2026Мир

Иран отказался вести переговоры с США

Марина Совина
Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Иран не будет вести переговоры с Соединенными Штатами. Об этом сообщил секретарь Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Ирана Али Лариджани в соцсети X.

«Мы не будем вести никаких переговоров с Америкой», — подчеркнул он. Так секретарь ВСНБ ответил на статью газеты The Wall Street Journal о том, что он предложил США возобновить переговоры по ядерной программе Ирана.

При этом ранее президент США Дональд Трамп дерзко высказался о переговорах с Ираном. «Они хотят поговорить, но я сказал, что вам следовало поговорить на прошлой неделе, а не на этой», — заявил он.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.

