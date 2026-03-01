Трамп дерзко высказался о переговорах с Ираном

Трамп заявил, что Ирану следовало поднимать тему переговоров раньше

Иран хочет переговоров после операции Соединенных Штатов, но Тегерану «следовало говорить на прошлой неделе». Таким образом о переговорах с Ираном высказался американский президент Дональд Трамп в интервью Daily Mail.

«Они хотят поговорить, но я сказал, что вам следовало поговорить на прошлой неделе, а не на этой», — заявил он.

Трамп также сделал заявление о возможных сроках операции против Ирана. По словам американского президента, она может занять около четырех недель.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее целью стали объекты командования Корпуса стражей исламской революции, аэродромы, пункты запуска беспилотников, средства противовоздушной обороны.