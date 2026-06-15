Беглому экс-депутату Госдумы отменили меру пресечения

В Симферополе суд освободил из-под стражи экс-депутата Госдумы Бальбека

Киевский районный суд Симферополя освободил из-под стражи бывшего депутата Госдумы, бывшего вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Алексея Анохина.

Согласно полученной информации, суд отменил избранную меру пресечения, заменив ее на запрет определенных действий.

Дело бывшего депутата рассматривают в закрытом режиме. Ему вменяются статьи о клевете, неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении неприкосновенности частной жизни. Уточняется, что клевета касалась работы крымской системы здравоохранения.

14 августа 2025 года Бальбек был объявлен в розыск. Его задержали в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года.

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