Моргенштерну ужесточили приговор в России

В Москве суд ужесточил приговор рэперу Моргенштерну

Савеловский районный суд Москвы ужесточил приговор 28-летнему рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Исполнителю назначили штраф в размере 8,2 миллиона рублей (вместо 7 миллионов рублей), а также на три года запретили размещать информацию и администрировать сайты и каналы в интернете.

Заочный приговор Моргенштерну вынесли в апреле. Суд установил, что он дважды за год привлекался к ответственности по административной статье, но выкладывать посты в социальных сетях без плашки иноагента не перестал. Имущество артиста, в том числе дом в подмосковной деревне, земельный участок и нежилое здание в Истринском районе, арестовано.

Ранее сообщалось, что для российского историка Тамары Эйдельман (признана в России иностранным агентом) запросили срок.