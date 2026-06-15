Для российского историка потребовали срок

Российского историка Тамару Эйдельман потребовали приговорить к 8 годам заочно

Прокурор потребовал срок для российского историка Тамары Эйдельман (признана в России иностранным агентом), обвиняемой по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом со ссылкой на одного из участников процесса сообщает ТАСС.

Прокурор потребовал приговор в виде восьми лет лишения свободы заочно. Уголовное дело было возбуждено после проверки столичной прокуратуры. Установлено, что в мае 2025 года в видеозаписи на публичном канале Эйдельман негативно высказывалась о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и ветеранах Великой Отечественной войны.

Историк обвинялась в том, что в социальной сети под видом достоверных сведений распространила заведомо ложную информацию о действиях ВС России. Ранее ей был назначен штраф в 50 тысяч рублей, который Мосгорсуд признал законным.