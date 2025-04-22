Суд утвердил штраф историку Эйдельман за дискредитацию Российской армии

Суд признал законным штраф историку Эйдельман за дискредитацию армии

Мосгорсуд признал законным штраф историку Тамаре Эйдельман (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) за дискредитацию Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Московский городской суд признал законным штраф в размере 50 тысяч рублей, который ей назначил суд в декабре 2024 года за дискредитацию действий армии РФ. Ее признали виновной по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России») КоАП.

Кроме того, в отношении историка было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети»). Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы сроком до пяти лет. Позже Эйдельман стала фигуранткой еще одного дела по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма с использованием интернета»).

Ранее сообщалось, что историк Эйдельман вновь обжаловала штраф за дискредитацию Российской армии.