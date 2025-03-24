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18:22, 24 марта 2025Силовые структуры

Историк Эйдельман вновь обжаловала штраф за дискредитацию Российской армии

Жалоба историка Эйдельман на штраф в 50 тысяч рублей поступила в Мосгорсуд
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Алешковский / Wikimedia

Историк и блогер Тамара Эйдельман (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) вновь обжаловала штраф за дискредитацию Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку Московского городского суда, куда и поступила жалоба.

Дата судебного заседания пока не назначена.

В декабре 2024 года суд оштрафовал Эйдельман на 50 тысяч рублей за дискредитацию действий армии РФ. Ее признали виновной по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России») КоАП.

Ранее она пыталась обжаловать этот штраф в Дорогомиловском районном суде Москвы.

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