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12:21, 11 февраля 2025Силовые структуры

Историк Эйдельман обжаловала штраф за дискредитацию действий ВС России

Эйдельман обжаловала штраф в 50 тысяч рублей за дискредитацию действий ВС РФ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Историк и блогер Тамара Эйдельман (внесена Минюстом в реестр иноагентов) обжаловала штраф за дискредитацию действий Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

Апелляционная жалоба поступила в Дорогомиловский суд Москвы.

В декабре 2024 года Эйдельман оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию действий ВС России. Ее признали виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП.

Кроме того, в отношении историка было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети»). Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей, принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы сроком до пяти лет. Позже Эйдельман стала фигуранткой еще одного дела по пункту «в» части 2 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма с использованием интернета»).

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