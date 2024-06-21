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18:33, 21 июня 2024Силовые структуры

Раскрыто возможное наказание для историка Тамары Эйдельман

Историку Эйдельман может грозить до 5 лет по статье о реабилитации нацизма
Тамара Эйдельман

Тамара Эйдельман. Кадр: Tamara Eidelman / YouTube

В России историку и блогеру Тамаре Эйдельман (внесена Минюстом в реестр иноагентов) может грозить до пяти лет лишения свободы по статье о реабилитации нацизма. Возможное наказание для нее раскрывает Telegram-канал Shot.

Ранее столичная прокуратура в ходе мониторинга сети выявила нарушения требований уголовного законодательства в действиях Эйдельман. По данным канала, это может быть связано с видеороликом, опубликованным в мае на ее YouTube-канале — в нем женщина назвала празднование Дня Победы пропагандой и «наговорила всякого про ветеранов и роль СССР во Второй мировой войне».

Сейчас следователи решают вопрос о возбуждении в отношении нее уголовного дела по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ. В настоящее время историк живет в Португалии.

Кроме Эйдельман прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование актрисы Яны Трояновой (внесена Минюстом в реестр иноагентов) и певицы Елизаветы Гырдымовой (внесена Минюстом в реестр иноагентов), более известной как Монеточка.

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      Олеся Мицкевич
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