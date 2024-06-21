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17:22, 21 июня 2024Силовые структуры

Прокуратура Москвы раскрыла итоги проверки актрисы Трояновой и певицы Монеточки

Прокуратура Москвы призвала возбудить дела на Троянову, Монеточку и Эйдельман
Певица Монеточка

Певица Монеточка. Фото: Mikhail Frolov / «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Прокуратура Москвы в ходе мониторинга сети Интернет выявила нарушения требований уголовного законодательства в действиях актрисы Яны Трояновой (внесена Минюстом в реестр иноагентов), певицы Елизаветы Гырдымовой (внесена Минюстом в реестр иноагентов), более известной как Монеточка и историка Тамары Эйдельман (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Троянова в интервью для одного из каналов сделала заявление, выражающие и формирующие враждебно-ненавистническое отношение к русским и утверждающее необходимость совершения в отношении них насильственных действий. Прокуратура направила эти материалы для проверки и решения вопроса о возбуждении дела по пункту «а» части 2 статьи 282 («Действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, с угрозой применения насилия») УК РФ.
 
Монеточка дважды за год привлекалась к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») КоАП РФ, поэтому прокурор инициировал уголовное преследование певицы по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ.

Эйдельман является администратором публичного канала. Там она, по данным ведомства, публикует авторские программы, которые содержат явное неуважение ко дню воинской славы России и памятной дате России, связанной с защитой Отечества, а также оскорбляющие память защитников Отечества. Против нее обвинение просит возбудить дело по статье 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ.

«Ход процессуальных проверок, проводимых по постановлениям прокурора в отношении Трояновой, Гырдымовой, Эйдельман, а также принятие по их результатам решений о возбуждении уголовных дел на контроле в прокуратуре Москвы», — отметили в пресс-службе.

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      Екатерина Кашурникова
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