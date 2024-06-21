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18:15, 21 июня 2024Силовые структуры

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование певицы Монеточки

Певице Монеточке грозит уголовное дело за уклонение от обязанностей иноагента
Монеточка

Монеточка. Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Прокуратура Москвы инициировала уголовное преследование певицы Елизаветы Гырдымовой (внесена Минюстом в реестр иноагентов), более известной как Монеточка, за уклонение от обязанностей иноагента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Монеточка дважды за год привлекалась к административной ответственности по части 4 статьи 19.34 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») КоАП РФ. Теперь ей грозит часть 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ.

Прокуратура Москвы в ходе мониторинга сети Интернет также выявила нарушения требований уголовного законодательства в действиях актрисы Яны Трояновой (внесена Минюстом в реестр иноагентов) и историка Тамары Эйдельман (внесена Минюстом в реестр иноагентов).

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      Екатерина Кашурникова
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