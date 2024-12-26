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13:28, 26 декабря 2024Силовые структуры

Историка Эйдельман оштрафовали за дискредитацию действий ВС России

В Москве суд оштрафовал Эйдельман за дискредитацию действий ВС РФ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: IvanA / Wikipedia

Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей историка и блогера Тамару Эйдельман (внесена Минюстом в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Эйдельман признали виновной по части 1 статьи 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России») КоАП.

Ранее стало известно, что против Эйдельман возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Инициатором уголовного преследования историка выступила прокуратура, выявившая в результате мониторинга нарушения закона в ее действиях.

Эйдельман может грозить до пяти лет колонии из-за видеоролика, опубликованного в мае на ее YouTube-канале — в нем она назвала празднование Дня Победы пропагандой и «наговорила всякого про ветеранов и роль СССР во Второй мировой войне».

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