В России завели дело о реабилитации нацизма против историка Эйдельман

Прокуратура Москвы: Эйдельман стала фигуранткой дела о реабилитации нацизма

Московские следователи возбудили против историка и блогера Тамары Эйдельман (внесена Минюстом в реестр иноагентов) уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Расследование по материалам ведомственной проверки ведется по статье 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма). Инициатором уголовного преследования историка выступила прокуратура, выявившая в результате мониторинга нарушения закона в ее действиях.

Эйдельман может грозить до пяти лет колонии из-за видеоролик, опубликованного в мае на ее YouTube-канале — в нем она назвала празднование Дня Победы пропагандой и «наговорила всякого про ветеранов и роль СССР во Второй мировой войне».