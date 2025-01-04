Против историка Эйдельман завели еще одно уголовное дело о реабилитации нацизма

Против историка Тамары Эйдельман (внесена Минюстом в реестр иноагентов) завели еще одно уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«В отношении Тамары Эйдельман* возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма с использованием интернета")», — отметили в агентстве.

Уточняется, что против историка было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети»). Наказание по данной статье предусматривает штраф в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы сроком до 5 лет.

Ранее Эйдельман оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию действий Вооруженных сил (ВС) России. Ее признали виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП.