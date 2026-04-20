Моргенштерну вынесли приговор в России

Суд оштрафовал рэпера Моргенштерна на 7 млн рублей по иноагентской статье

Суд в Москве вынес заочный приговор 28-летнему рэперу Алишеру Моргенштерну (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Музыканта признали виновным по части 2 статьи 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иностранных агентах») УК РФ. Суд установил, что он дважды за год привлекался к ответственности по административной статье, но выкладывать посты в социальных сетях без плашки иноагента не перестал.

Моргенштерна заочно оштрафовали на семь миллионов рублей. Его имущество, в том числе дом в подмосковной деревне, земельный участок и нежилое здание в Истринском районе, арестовано.

