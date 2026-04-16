Раскрыто арестованное имущество Моргенштерна в России

Суд повторно арестовал имущество рэпера Моргенштерна

Суд повторно арестовал имущество рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) в рамках уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о доме в подмосковной деревне, земельном участке и нежилом здании в Истринском районе. Адвокат рэпера объяснил ходатайство о повторном аресте имущества истечением срока предыдущего ареста.

По данным ведомства, Моргенштерн в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение деятельности иностранного агента, но продолжил распространять в социальных сетях сообщения и материалы без маркировки. Ему заочно предъявлено обвинение, он находится в розыске. Уголовное дело направлено в суд.

