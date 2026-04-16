Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:24, 16 апреля 2026Силовые структуры

Раскрыто арестованное имущество Моргенштерна в России

Суд повторно арестовал имущество рэпера Моргенштерна
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Суд повторно арестовал имущество рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) в рамках уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о доме в подмосковной деревне, земельном участке и нежилом здании в Истринском районе. Адвокат рэпера объяснил ходатайство о повторном аресте имущества истечением срока предыдущего ареста.

По данным ведомства, Моргенштерн в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение деятельности иностранного агента, но продолжил распространять в социальных сетях сообщения и материалы без маркировки. Ему заочно предъявлено обвинение, он находится в розыске. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что экс-замглавы администрации Сочи Евгению Горобцу предъявили обвинение за взятки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянин, находящийся в федеральном розыске, расстрелял полицейских и скрылся. Он может быть вооружен автоматическим оружием

    Звезда «Слова пацана» плакал под треки Басты

    Трамп приготовился завершить 10-ю войну

    У Моргенштерна вновь арестовали недвижимость

    Названо число ожидающих вакцину от одного вида рака россиян

    Ольга Серябкина показала внешность трех поколений женщин в семье

    Бывший SsangYong предложит россиянам новый внедорожник

    Разминирование Донбасса проведут при помощи ИИ

    Банк России объяснил непрямую связь снижения инфляции и ключевой ставки

    Популярная блогерша отпраздновала с женихом день рождения в Африке и не выжила

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok