Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:49, 2 марта 2026Силовые структуры

В России осудят известного рэпера

В Москве осудят Моргенштерна за уклонение от исполнения обязанностей иноагента
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

В Москве осудят Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Он обвиняется по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ.

По данным ведомства, Моргенштерн в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение деятельности иностранного агента, но в нарушение российского законодательства продолжил распространять в социальных сетях сообщения и материалы без маркировки.

Фигурант 21 марта 2024 года в одном из мессенджеров и видеохостинге распространил материалы без указания, что они созданы или распространены иностранным агентом.

Ему заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в розыск по делу о нарушении закона об иноагентах. Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что суд наложил арест на имущество Моргенштерна.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил по офису Нетаньяху

    Подполковник ФСБ заявил о передавших координаты Хаменеи предателях в Иране

    Россияне отказались экономить на кошках

    ЦАХАЛ заявила о гибели руководства разведки Ирана

    Место суицида бизнесмена Джабраилова попало на видео

    Мужчины и женщины рассказали о разделивших жизнь «на до и после» случаях

    «Миротворец в очередной раз показал лицо». Что говорят в России о решении Трампа бомбить Иран и убить аятоллу вопреки переговорам

    Названы дешевые конкуренты iPhone 17 Pro

    Названа дата оглашения приговора фигурантам дела о теракте в «Крокусе»

    Раскрыты последствия атаки Ирана на один из крупнейших НПЗ в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok