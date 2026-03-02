В России осудят известного рэпера

В Москве осудят Моргенштерна за уклонение от исполнения обязанностей иноагента

В Москве осудят Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) за уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Он обвиняется по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ.

По данным ведомства, Моргенштерн в течение года дважды привлекался к административной ответственности за нарушение деятельности иностранного агента, но в нарушение российского законодательства продолжил распространять в социальных сетях сообщения и материалы без маркировки.

Фигурант 21 марта 2024 года в одном из мессенджеров и видеохостинге распространил материалы без указания, что они созданы или распространены иностранным агентом.

Ему заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в розыск по делу о нарушении закона об иноагентах. Уголовное дело направлено суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что суд наложил арест на имущество Моргенштерна.