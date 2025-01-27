Суд наложил арест на имущество Моргенштерна

В Москве суд арестовал имущество иноагента Моргенштерна

В Москве суд арестовал имущество Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Ему предъявлено обвинение по статье 330.1 («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах») УК РФ.

Фигурант 21 марта 2024 года в одном из мессенджеров и видеохостинге распространил материалы без указания, что они созданы или распространены иностранным агентом.

Ему заочно предъявлено обвинение, и он объявлен в розыск по делу о нарушении закона об иноагентах.

Ранее сообщалось, что адвокат раскрыл местонахождение объявленного в розыск Моргенштерна.