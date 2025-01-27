Рэпера Моргенштерна объявили в розыск в России

Рэпер Моргенштерн объявлен в розыск по делу о нарушении закона об иноагентах

Следственный комитет объявил в розыск рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что исполнитель был объявлен в федеральный и межгосударственный розыск в рамках предварительного следствия по уголовному делу о нарушении закона об иностранных агентах. «Расследование уголовного дела в отношении Моргенштерна продолжается», — добавил он.

Адвокат музыканта Сергей Жорин в беседе с агентством не подтвердил и не опроверг эти данные. Он указал, что Моргенштерн не скрывается от следствия, оснований для розыска нет.

Минюст России признал Моргенштерна иностранным агентом в мае 2022 года.

