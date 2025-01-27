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11:32, 27 января 2025Культура

Адвокат раскрыл местонахождение объявленного в розыск Моргенштерна

Адвокат Моргенштерна Жорин заявил, что рэпер не скрывается от правоохранителей
Ольга Коровина

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Адвокат Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) Сергей Жорин заявил, что у следствия нет оснований для розыска его подзащитного. Об этом он сообщил агентству ТАСС.

По словам представителя музыканта, местонахождение рэпера известно следователям: он находится в реабилитационной клинике.

«Мой доверитель не скрывается от следствия. В данный момент Алишер находится на лечении, о чем он сам ранее публично заявил», — отметил Жорин.

Ранее стало известно, что Следственный комитет объявил рэпера Моргенштерна в федеральный и межгосударственный розыск в рамках предварительного следствия по уголовному делу о нарушении закона об иностранных агентах. По мнению адвоката Жорина, его клиент не нарушал закон умышленно, однако «специальные люди» круглосуточно следят за его действиями.

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