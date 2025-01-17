Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:27, 17 января 2025Культура

Адвокат Моргенштерна рассказал о круглосуточной слежке за рэпером

Адвокат Сергей Жорин: рэпер Моргенштерн не нарушал закон об иноагентах умышленно
Ольга Коровина

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Адвокат рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) Сергей Жорин заявил, что его клиент не нарушал закон об иностранных агентах умышленно. Реакцию юриста на возбуждение уголовного дела против артиста приводит сайт «Страсти».

«В статье УК РФ сказано, что привлечение к административной ответственности за неисполнение более двух раз — это состав преступления. Но вы можете сами убедиться, что Алишер в основном ставит плашки на свои посты», — отметил Жорин.

Адвокат пояснил, что его подзащитный не поставил обязательную для иностранных агентов подпись на нескольких коротких постах в своем Telegram-канале. По мнению Сергея, Роскомнадзор заинтересовали именно эти публикации.

«Видимо, специальные люди следят за этим 24 часа в сутки. Они очень быстро все зафиксировали и направили в суд. Но Алишер не нарушал закон умышленно», — настаивает защитник.

Ранее стало известно, что Моргенштерну предъявили обвинение в нарушении закона об иноагентах. Сам артист, уехавший из России, после концерта в Таиланде отправился в рехаб.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Вертолет на аэродроме в Москве подожгли по заказу Киева. Это сняли на видео и опубликовали от имени разведки Украины

      В российском городе избрали меру пресечения экс-начальнику отдела полиции по делу о взятке

      Женщин предупредили об опасности попыток похудеть на гречке

      Россиянам перечислили особенности поведения мошенников в 2025 году

      Шольца обвинили в спекуляции помощью Украине

      Тренер перечислила три мешающие накачать пресс ошибки

      В Совфеде порассуждали о прекращении СВО после переговоров Москвы и Вашингтона

      В Петербурге на здании больницы установили табличку с нечитаемым шрифтом Брайля

      Россию обвинили в попытке устрашения французского самолета-разведчика. Что об этом известно?

      Адвокат Моргенштерна рассказал о круглосуточной слежке за рэпером

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше