Адвокат Моргенштерна рассказал о круглосуточной слежке за рэпером

Адвокат Сергей Жорин: рэпер Моргенштерн не нарушал закон об иноагентах умышленно

Адвокат рэпера Алишера Моргенштерна (признан Минюстом России иностранным агентом) Сергей Жорин заявил, что его клиент не нарушал закон об иностранных агентах умышленно. Реакцию юриста на возбуждение уголовного дела против артиста приводит сайт «Страсти».

«В статье УК РФ сказано, что привлечение к административной ответственности за неисполнение более двух раз — это состав преступления. Но вы можете сами убедиться, что Алишер в основном ставит плашки на свои посты», — отметил Жорин.

Адвокат пояснил, что его подзащитный не поставил обязательную для иностранных агентов подпись на нескольких коротких постах в своем Telegram-канале. По мнению Сергея, Роскомнадзор заинтересовали именно эти публикации.

«Видимо, специальные люди следят за этим 24 часа в сутки. Они очень быстро все зафиксировали и направили в суд. Но Алишер не нарушал закон умышленно», — настаивает защитник.

Ранее стало известно, что Моргенштерну предъявили обвинение в нарушении закона об иноагентах. Сам артист, уехавший из России, после концерта в Таиланде отправился в рехаб.