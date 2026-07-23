Дочь Чарли Шина поблагодарила свою грудь за покупку дома

Дочь актера Чарли Шина Семи опровергла слухи о финансовой поддержке отца

Дочь актера Чарли Шина Семи Шин опровергла слухи о том, что пользуется финансовой поддержкой отца. Она заявила, что купила новый дом благодаря собственной груди. Об этом сообщает Page Six.

«Мой папа не покупал мне дом у океана. Это сделала моя грудь», — рассказала Семи Шин, которая зарабатывает с помощью аккаунта на OnlyFans.

Девушка также заявила, что содержит себя сама с момента, когда ей исполнилось 18 лет: «Отец не дал мне ни цента за последние четыре года». Она, впрочем, пожаловалась на то, что когда Чарли Шин купил ее младшей сестре Лоле новый автомобиль, то она попросила у него для себя новую лошадь. Просьба осталась проигнорированной.

В начале 2025 года суммарные заработки Семи Шин на OnlyFans оценивались в 3 миллиона долларов.

Ранее дочь звезды сериала «Два с половиной человека» призналась, что хочет свести татуировки с тела.