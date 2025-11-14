Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:56, 14 ноября 2025Ценности

Дочь Чарли Шина захотела избавиться от всех татуировок на теле после пластики

Модель Семи Шин начала сомневаться в сделанных в 16 лет татуировках на теле
Мария Винар

Кадр: @samisheen / TikTok

Дочь американских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс, модель Сами Шин захотела избавиться от всех татуировок на теле после пластики. Соответствующее видео с признанием появилось на ее странице в TikTok.

21-летняя наследница артистов объяснила свое решение тем, что начала сомневаться в них. По ее словам, она начала забиваться татуировками в 16 лет и тогда не вкладывала в них особого смысла. «Я сделала их до того, как у меня сформировался мозг», — заявила Шин и уточнила, что все изображения взяты из платформы Pinterest.

В размещенном ролике манекенщица рассказала о первой татуировке. Ею оказалась бабочка, набитая на внутренней стороне левой руки. В то же время Шин назвала самый нелюбимый рисунок. «Это ангелочек, курящий сигарету и держащий в руке очень-очень кривой бокал. Даже не спрашивайте. Это моя самая ужасная татуировка. Я специально ношу мешковатые рубашки, чтобы скрыть ее», — пояснила девушка.

В видео знаменитость упомянула всего 13 татуировок и подчеркнула, что каждую планирует удалить. По ее мнению, данный процесс может занять около двух лет.

В июне Сами Шин раскрыла правду о пластике тела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку в сигналах по ключевой ставке. Из-за этого российский бизнес набрал слишком много дорогих кредитов

    Турция усложнила жизнь российским перевозчикам грузов

    Жить в Таиланде месяцами станет сложнее

    В России создали «уничтожителя» украинской «Бабы-ягы»

    Захарова назвала задачу Зеленского

    47-градусные морозы пришли в российский регион

    Стало известно о готовящихся провокациях Киева в Европе

    Раскрыта судьба водителя пытавшегося провезти в колонию оружие грузовика

    Премьер Японии захотела встретиться лицом к лицу с Ким Чен Ыном

    Дочь Чарли Шина захотела избавиться от всех татуировок на теле после пластики

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости