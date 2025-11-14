Дочь Чарли Шина захотела избавиться от всех татуировок на теле после пластики

Дочь американских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс, модель Сами Шин захотела избавиться от всех татуировок на теле после пластики. Соответствующее видео с признанием появилось на ее странице в TikTok.

21-летняя наследница артистов объяснила свое решение тем, что начала сомневаться в них. По ее словам, она начала забиваться татуировками в 16 лет и тогда не вкладывала в них особого смысла. «Я сделала их до того, как у меня сформировался мозг», — заявила Шин и уточнила, что все изображения взяты из платформы Pinterest.

В размещенном ролике манекенщица рассказала о первой татуировке. Ею оказалась бабочка, набитая на внутренней стороне левой руки. В то же время Шин назвала самый нелюбимый рисунок. «Это ангелочек, курящий сигарету и держащий в руке очень-очень кривой бокал. Даже не спрашивайте. Это моя самая ужасная татуировка. Я специально ношу мешковатые рубашки, чтобы скрыть ее», — пояснила девушка.

В видео знаменитость упомянула всего 13 татуировок и подчеркнула, что каждую планирует удалить. По ее мнению, данный процесс может занять около двух лет.

В июне Сами Шин раскрыла правду о пластике тела.

