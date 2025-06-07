Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:35, 7 июня 2025Ценности

Дочь Чарли Шина раскрыла правду о пластике тела

Дочь Чарли Шина Сами рассказала, что вставила в грудь силиконовые импланты
Мария Винар

Фото: @samisheen

Дочь американских актеров Чарли Шина и Дениз Ричардс, модель Сами Шин раскрыла правду о пластике тела. На соответствующие сторис в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Page Six.

21-летняя наследница знаменитостей опубликовала фото (на момент написания новости оно было удалено), на котором она запечатлела себя на камеру в голубом купальнике. При этом манекенщица сопроводила кадр скриншотом с вопросом подписчика о ее пластике груди.

Так, девушка рассказала, что в 2023 году вставила силиконовые импланты объемом 350 кубических сантиметров. При этом она уточнила, что выбрала импланты умеренного профиля, чтобы грудь выглядела максимально естественно.

Ранее сообщалось, что американская телезвезда Кайли Дженнер также неожиданно раскрыла детали о пластике тела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Акция по передаче тел погибших солдат ВСУ Украине не состоялась

    Украине пригрозили проклятьем в случае отказа забирать тела павших бойцов ВСУ

    В США объяснили нежелание Киева забрать тела солдат ВСУ

    Православные активисты потребовали наказать российского генерала за оскорбление священника

    Вэнс понадеялся на восстановление отношений Трампа и Маска

    Военный допустил подрыв авторитета Киева среди бойцов ВСУ после переноса приемки тел

    ВСУ продолжают атаковать российский регион беспилотниками

    В сосисках марки «Коровино» обнаружили сальмонеллу

    Дочь Чарли Шина раскрыла правду о пластике тела

    США предрекли зависимость от России из-за ссоры Трампа и Маска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости