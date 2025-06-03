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20:54, 3 июня 2025Ценности

Кайли Дженнер неожиданно раскрыла правду о пластике тела

Телезвезда Кайли Дженнер обнародовала данные о параметрах своих имплантов груди
Екатерина Ештокина

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Американская телезвезда Кайли Дженнер неожиданно раскрыла правду о пластике тела. Соответствующий комментарий она опубликовала в TikTok поклонницы Рэйчел Лири.

Фанатка разместила в своем аккаунте ролик, в котором обратилась к Дженнер с запросом рассказать ей о параметрах имплантов ее груди. «Это самая идеальная, естественно выглядящая пластика груди из всех. Она большая, но каким бы способом ее ни делали — с помощью имплантов или пересадки жира — для меня это совершенство», — высказалась Лири.

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При этом блогерша призвала Дженнер раскрыть детали хирургической коррекции внешности. «Я хочу, чтобы моя грудь выглядела именно так… Я не ожидаю, что вы расскажете, кто именно выполнил эту работу… Но вы ведь вполне открыто признавались, что сделали себе операцию по увеличению груди. Я просто хочу узнать, как выглядеть так же», — написала инфлюэнсерша.

Дженнер, в свою очередь, отреагировала на данную публикацию в комментариях. «445 кубических сантиметров, умеренный профиль, половина под мышцей! Силикон!» — заявила знаменитость, уточнив, что ее пластическим хирургом был Гарт Фишер из Беверли-Хиллз. «Надеюсь, это поможет», — заключила она.

В мае Кайли Дженнер заподозрили в пластике ягодиц на фото в крошечном бикини. Звезда попала в объектив папарацци на отдыхе с подругой на британских островах Теркс и Кайкос.

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