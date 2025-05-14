Кайли Дженнер заподозрили в пластике ягодиц на фото в крошечном бикини

Американскую телезвезду Кайли Дженнер заподозрили в коррекции внешности на фото в крошечном бикини. Соответствующий материал и комментарии публикует Daily Mail.

Знаменитость попала в объектив папарацци на отдыхе с подругой на британских островах Теркс и Кайкос. Так, звезда предстала в раздельном золотистом купальнике, который демонстрировал ее фигуру. В то же время Дженнер распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Пользователи сети неоднозначно оценили внешность Дженнер, предположив, что она сделала пластику ягодиц. «Эти попы ужасны. У людей редко бывает хорошая кожа на попе», «В ее заднице пластика», «Я думаю, что она выглядит невероятно, но это произошло с помощью отличного пластического хирурга», «Забавно, как ее зад может меняться», — высказались они.

Ранее в мае Кайли Дженнер попала в объектив папарацци в бикини. Знаменитость запечатлели на пляже, где она проводила время с друзьями.