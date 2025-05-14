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20:14, 14 мая 2025Ценности

Кайли Дженнер заподозрили в пластике ягодиц на фото в крошечном бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: MiamiPIXX / Flightrisk / Backgrid / Legion-Media

Американскую телезвезду Кайли Дженнер заподозрили в коррекции внешности на фото в крошечном бикини. Соответствующий материал и комментарии публикует Daily Mail.

Знаменитость попала в объектив папарацци на отдыхе с подругой на британских островах Теркс и Кайкос. Так, звезда предстала в раздельном золотистом купальнике, который демонстрировал ее фигуру. В то же время Дженнер распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

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Пользователи сети неоднозначно оценили внешность Дженнер, предположив, что она сделала пластику ягодиц. «Эти попы ужасны. У людей редко бывает хорошая кожа на попе», «В ее заднице пластика», «Я думаю, что она выглядит невероятно, но это произошло с помощью отличного пластического хирурга», «Забавно, как ее зад может меняться», — высказались они.

Ранее в мае Кайли Дженнер попала в объектив папарацци в бикини. Знаменитость запечатлели на пляже, где она проводила время с друзьями.

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