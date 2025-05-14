Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:00, 14 мая 2025Ценности

Кайли Дженнер попала в объектив папарацци в бикини

Телезвезда Кайли Дженнер попала в объектив папарацци в розовом бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Американская телезвезда Кайли Дженнер попала в объектив папарацци во время отдыха на островах Теркс и Кайкос. Снимки публикует Page Six.

Знаменитость запечатлели на пляже в бикини розового цвета, где она проводила время с друзьями, в том числе экс-ассистенткой Магуайр Амундсен. На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсер распустила волосы, отказавшись при этом от макияжа. Кроме того, предпринимательница надела несколько колец с бриллиантами и украшения на пояс.

Ранее в мае Кайли Дженнер впервые вышла в свет с актером Тимоти Шаламе. Возлюбленных сфотографировали на кинопремии Давида ди Донателло в Риме. Отмечается, что пара впервые за время двухлетнего романа вместе вышла в свет. Бизнесвумен была одета в блестящее платье в пол в глубоким декольте, а ее спутник предпочел бархатный костюм черного цвета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Извинений точно недостаточно». Путин назвал условия возвращения крупных иностранных компаний в Россию

    Российский осужденный получит срок за пропаганду идеи АУЕ

    Эскортница раскрыла основные признаки мужских измен

    В России создали модульный беспилотник F1

    В Турции допустили серию встреч делегаций России и Украины

    Ученые выяснили год исчезновения жизни на Земле

    На юге ДНР в плен сдались 10 украинских военных

    В Британии оценили предложение Путина о переговорах

    Минобороны заявило о новых воздушных атаках ВСУ на Россию

    Известная телеведущая рассказала о состоянии после сложной операции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости