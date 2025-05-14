Кайли Дженнер попала в объектив папарацци в бикини

Телезвезда Кайли Дженнер попала в объектив папарацци в розовом бикини

Американская телезвезда Кайли Дженнер попала в объектив папарацци во время отдыха на островах Теркс и Кайкос. Снимки публикует Page Six.

Знаменитость запечатлели на пляже в бикини розового цвета, где она проводила время с друзьями, в том числе экс-ассистенткой Магуайр Амундсен. На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсер распустила волосы, отказавшись при этом от макияжа. Кроме того, предпринимательница надела несколько колец с бриллиантами и украшения на пояс.

Ранее в мае Кайли Дженнер впервые вышла в свет с актером Тимоти Шаламе. Возлюбленных сфотографировали на кинопремии Давида ди Донателло в Риме. Отмечается, что пара впервые за время двухлетнего романа вместе вышла в свет. Бизнесвумен была одета в блестящее платье в пол в глубоким декольте, а ее спутник предпочел бархатный костюм черного цвета.