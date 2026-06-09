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02:16, 9 июня 2026Мир

В США рассказали о войне за «труп Украины»

Аналитик Хеннингсен: Украина превратилась в государственный труп
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Украина превратилась в государственный труп, в связи с чем европейским лидерам, желающим конфликта с Россией, стоит поторопиться. Об этом заявил американский внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен.

«Украина стала лишь пустой оболочкой, она уже труп страны. Поэтому у Европы, вероятно, есть ограниченное время, чтобы продать происходящее населению как реальную угрозу. Но люди и руководство в Европе имеют совершенно разные позиции. Руководство настроено очень воинственно», — сказал он.

Эксперт выразил уверенность в том, что попытки европейских лидеров искусственно форсировать войну с Россией могут дать обратный эффект и привести к «свержению множества режимов в Европе». Хеннингсен также назвал парадоксальной ситуацию, в которой НАТО превращается в «подстрекательскую организацию, которая пытается поскорее приблизить войну, вместо того чтобы предотвратить ее».

Ранее президент России Владимир Путин высказался о возможном восстановлении Украины. «Европейские эксперты знают, сколько денег и в какие сроки — речь идет о сотнях миллиардов евро — нужно для восстановления экономики Украины», — отметил он.

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