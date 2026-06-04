Путин высказался о восстановлении Украины

Путин: Европа знает, что восстановление Украины требует сотен миллиардов евро

Президент России Владимир Путин высказался о возможном восстановлении Украины. Его слова приводит РИА Новости.

По словам российского лидера, восстановление Украины требует сотен миллиардов евро.

«Европейские эксперты знают, сколько денег и в какие сроки — речь идет о сотнях миллиардов евро — нужно для восстановления экономики Украины», — отметил он.

Ранее премьер Эстонии Кристен Михал заявил, что новые пошлины на товары из России могли бы помочь финансировать восстановление Украины. По его словам, «об этом говорили в разных кругах и на разных встречах».

До этого газета Financial Times написала, что США отказались подписывать соглашение о послевоенном восстановлении Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за желания американской стороны услышать точку зрения Москвы.