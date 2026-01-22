Реклама

США отказались подписывать соглашение с Украиной в Давосе из-за России

FT: США не подписали соглашение с Украиной в Давосе, чтобы услышать позицию РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Daniel Becerril / Reuters

США отказались подписывать соглашение о послевоенном восстановлении Украины на Всемирном экономическом форуме в Давосе из-за желания американской стороны услышать точку зрения Москвы. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным издания, этот шаг связан с предстоящей встречей президента России Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. Вашингтон стремится понять возможную реакцию Кремля на любые послевоенные инициативы.

Как отмечает FT, одной из причин также стал отказ России согласиться на предыдущий план урегулирования, разработанный США совместно с Киевом и европейскими лидерами.

Ранее конфликт вокруг Гренландии сорвал планы по подписанию «Соглашения о процветании» между США и Украиной. Отмечается, что Вашингтон, Киев и европейские державы собирались использовать неделю в Давосе для достижения взаимопонимания по вопросам гарантий безопасности и восстановления Украины, однако разногласия вокруг Гренландии сорвали эти планы.

